美國海軍瀕海戰艦許劃徹底失敗

瀕海戰艦(LCS)計劃可能是美國海軍有史以來最悲慘的錯誤，前後搞了20年、花了約300億美元（合台幣0.95兆）買下35艘。美軍最後終於認識到，這艘不斷變更任務、設計與裝備，還持續追加預算的戰艦根本無法開出港口作戰，只好回頭尋找升級版的導彈護衛艦。這個花錢又無用的戰艦計劃，讓許多人不禁懷疑美國海軍的智慧與能力。

據《國家利益》報導，原本設定為低價、快速、靈活容易建造的瀕海戰艦，概念形成於上世紀90年代，這種輕便戰艦採用模組化設計，具體任務包括水面作戰、反潛戰和掃雷等等。該船原訂生產55艘，因此為加快建造速度，美海軍找了兩家造船廠─洛馬公司的威斯康辛廠與阿拉巴馬州的奧斯托(Austal)造船廠─同時進行建造，這個做法讓生產成本的控管變得非常複雜。

報導說，從一開始生產搞得很複雜的結果就是建造成本不斷上升，2016年美國會監督報告指出，原訂每艘船造價2.2億美元，但最後發現已造好的32艘總共花了210億美元，相當於每艘6.55億美元，膨脹了幾乎3倍。在模組化的任務包上，還另外增加了76億美元。

到2018年底為止共有16艘交付海軍服役，其中4艘是試驗船，6艘是訓練船。也就是說，到2019年理論上只有6艘瀕海戰艦可以進行部署。可部署戰艦數量隨著新艦艇的陸續完成而增加，但是瀕海戰艦使用上不斷出現問題，妥善率極低，讓人懷疑美海軍到底有沒有智慧進行這項投資。

美國海軍學院(USNI)新聞網報導說，2016年所有的瀕海戰艦都靠港整備，進行指揮控制以及人員配置工作，按理至少在2018財年要有3艘船服役，但實際上2018財年全年，美海軍部署瀕海戰艦的數量是「0」。2018年4月此事被披露後，雖然預定每年還是要交付4艘瀕海戰艦，但海軍已不再公開它的相關新聞。2019年初，海軍聲稱至少有3艘將在當年9月財政年度結束之前部署。後來的確在2019年部署了3艘，2020年又部署了一艘，其中還對外宣稱要支援底特律發起的打擊毒品行動。

報導指出，瀕海戰艦計劃自國會通過預算後多次進行重大變更，最初是由於成本超支，後來測試與部署期間發現生存能力和殺傷力不足，任務模組也全部出現嚴重的技術問題和進度延宕。

現在，美海軍已宣布放棄該計劃的2個基本理念：多任務艦艇、任務模組化與新式的人員配置。此後每艘瀕海戰艦任務將單一化，並增加船上人員組成固定的技能編組。

最終在花了近20年的時間後，美海軍終於承認瀕海戰艦計劃徹底失敗，於是將購入瀕海戰艦數量從55艘砍至32艘，美國國會還意外地增加了3艘，總數成為35艘，前後共花了300億美元。

報導最後說，被砍掉20艘之後，美海軍打算另外購買新型導彈護衛艦來替補，2019財年已向國會提出造價約10億美元的第一艘新船。新護衛艦將是一艘擁有大型機組和硬線系統的傳統船隻，希望它能更容易使用與部署，至少不會是只能放在港口參觀的戰艦。

(中時電子報)