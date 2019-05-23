由電視影集《唐頓莊園》原班人馬打造，電影《唐頓莊園》終於登上大螢幕。《唐頓莊園》6季的電視影集中，共獲3座金球獎，15座黃金時段艾美獎，包括共69項艾美獎提名，使得《唐頓莊園》成為艾美獎歷史上提名最多的非美國電視節目，甚至榮獲BAFTA特別獎項和榮登金氏世界紀錄收視率最高的電視節目。

電影由麥可恩格勒執導，瑪姬史密斯、蜜雪兒達柯莉、蘿拉凱米歇爾、蘇菲麥席拉、艾倫里奇、瓊安佛洛葛特、吉姆卡特、伊莉莎白麥高文、休邦尼維爾、布蘭登柯伊爾、凱文道爾、馬修古迪、哈利海登派頓、羅伯詹姆斯柯利爾、菲莉絲羅根、萊絲莉尼科爾、潘妮洛普威爾頓、麥可福克斯等原班人馬聯合演出，新加入的有伊美黛史丹頓、塔彭絲米德爾頓、史蒂芬坎貝摩爾、大衛海格、潔拉汀詹姆斯、凱特菲立普斯、賽門瓊斯。

故事時間設定在1910年代英王喬治五世在位時約克郡一個虛構的莊園「唐頓莊園」，故事圍繞在20世紀初愛德華時代莊園主人格蘭特罕伯爵的考利家族以及為他們工作的僕人各種形式的生活。電影今年9月在台上映。

(中時 )