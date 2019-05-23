民進黨中執會22日討論黨內總統初選，中場休息時，前行政院長賴清德突抵黨中央。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓卻直言，賴清德連民進黨北市議員高嘉瑜都不如。

李正皓在臉書指出，看到賴清德衝民進黨中央黨部的新聞時，還以為賴清德終於硬起來了，要上演「善導寺之變」，沒想到賴清德的表現依舊軟趴趴，活生生把「善導寺之變」演成「善導寺吃鱉」。看來論戰鬥力，賴清德連民進黨北市議員高嘉瑜都不如。

李正皓點出，蔡英文2015年把高嘉瑜搓掉，在港湖禮讓親民黨的黃珊珊後，高嘉瑜直接向黨中央抗議，一樣的單槍匹馬，但不一樣的是高嘉瑜帶著記者、抗議手板，就在民進黨的黨中央聲淚俱下的開起記者會。反觀賴清德，民進黨關閉中執會直播，難道賴清德自己沒有臉書可以直播嗎？民進黨拒絕賴清德進入中執會會場，難道賴清德不會帶著記者闖進去嗎？

李正皓直言，保持風度？謙謙君子？初選辦法都不知道被改幾次了，還講什麼風度？賴清德在民進黨中央召開記者會提的賴三點（蔡贏韓，賴退；賴輸韓，賴退；賴贏韓且蔡輸韓，賴出線），更是荒謬可笑。難道賴清德真以為箭射出去，靶子被移走了，就再擺一個對蔡英文有利一點的靶子就沒事了嗎？靶子被移走，當然是拿箭射那個移靶子的人！再擺一個靶子有什麼用？蔡英文不是照樣不甩賴清德？天真到了極點！

網友認為，「如果連最基本的公平都不敢爭取，如何期待未來能為台灣在國際社會爭取權益？」、「賴不可能贏韓啊。」、「覺得賴清德太有風度了，被欺負成這樣。」

(中時電子報)