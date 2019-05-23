「台灣走向精緻化，帶來世界建築風潮！」營建署長吳欣修頒發鑽石級智慧建築標章，肯定由鉅建設董事長林嘉琪，願意投注更多的成本和人力，打造「大恆」地標級的建案。（盧金足攝）

由鉅「大恆」位在國美館特區第一排。（盧金足攝）

因應地球暖化，建築物也掀起自然綠化風潮，營建署長吳欣修22日頒發全國民間住宿類第一件鑽石級智慧建築標章時表示，台灣的綠建築申請已經是全世界第一，目前為止統計達百分之十六，意即每一百棟建案，有十六棟申請綠建築，由鉅「大恆」榮獲鑽石級智慧建築標章，台灣建築界對於追求好品質與環境，未來智慧建築應該朝這目標邁進。

吳欣修指出，由鉅「大恆」獲得鑽石級智慧建築標章，對業界是很好的鼓勵，以後會有更多的建築同業慢慢加入，對台灣的建築及全世界帶來新的觀念，也是一項推動指標。

近年來綠建築興起，成為建案響應低碳環保的榮譽勳章，吳欣修表示，台灣在全世界的綠建築或許看起來不夠多，但是台灣綠建築的申請已經是全世界第一，至目前為止統計申請綠建築的比例高達百分之十六，為全世界最大的申請數據。

吳欣修強調，智慧建築評鑑過關不易，挑戰度高，而且是要從一開始設計時，即需有相關系統整合，所有智慧建築條件都要考慮到，包括建築物綜合佈線、資通、系統整合、管理

、防災、節能、健康、創新等，必須有完整的配套，基礎計畫時就要進行完整規畫設計，由鉅「大恆」願意投注更多的成本和人力，非常難能可貴。

「台灣走向精緻化，帶來世界建築風潮！」吳欣修說，由鉅建設「大恆」獲得鑽石級智慧建築標章，對於投資的建商來講，願意用這樣全套的思考，花更多時間，採智慧化管理，這樣的設計，在住宅類來講真的非常稀有，「肯定台灣有第一棟這樣的智慧建築！」

台中市府都發局長黃文彬表示，台中市從2011年起陸續提出容積移轉環境友善設計對策、公共藝術設置、公有人行道與私有退縮空間整合、垂直綠化、公共設施等政策進行引導，並簡化相關流程作業。

此外，今年3月也發布實施《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露台、鄰里設施等設施，盼讓台中市的建築及都市空間持續優質化及更具地方特色。

(中時 )