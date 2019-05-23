小橘貓與白灰虎斑貓咪，都是陶藝師趙勝湧最愛的寵物。（盧金足翻攝）

從事陶藝創作的趙勝湧，擅長生活類陶器皿與茶具研發，曾製作出僅零點二公分袖珍壺，行家爭相收藏。（盧金足攝）

2隻貓咪同住屋簷下，個性大不同。（盧金足翻攝）

工作結束後，趙勝湧有貓相伴，心甘情願當貓奴。（盧金足翻攝）

陶藝師趙勝湧兒時對於貓咪總是保持距離，長大後卻因朋友家中飼養貓咪而結緣，從此變為忠實「喵奴」。

當兵回來後趙勝湧即投入陶藝泥作，工作室附近常常出現貓咪四處竄走，總覺貓咪的叫聲有點恐怖，一回到朋友家作客遇到其飼養的貓咪，在腳邊撒嬌喵喵的小生叫著，第一次與貓咪近距離接觸才發現可愛之處。

回到工作室後開始試著與貓咪和平相處，爾後家人陸續又在住家附近拾獲廚餘桶附近2隻幼貓，至此趙勝湧一家人「淪陷

」為心甘情願的貓奴。

從事陶藝創作的趙勝湧，擅長生活類陶器皿與茶具研發，20多年的純熟技藝，還曾製作出僅零點二公分袖珍壺，行家爭相收藏。

趙勝湧說，藝術家總是會面臨創作瓶頸，但自從飼養貓咪後

，貓咪總是能帶給他意外的靈感，與滿滿的歡樂泉源。

工作室的小橘貓，最常在拉坏時陪在一旁，有時還會出手參與製作，頑皮搗蛋的把拉坏機上的泥胚印上貓爪印，膽子小的橘貓遇到生人就會躲起來，還常常站在層架上抓壁虎把作品打破，堪稱最甜蜜的負擔。

年長幾歲的白灰虎斑貓咪，個性獨立也聰明許多，在作品層架上跳來跳去不曾碰撞過作品，身為姊姊的虎斑貓咪，總是對於後來的弟弟小橘貓有點吃味、保持距離。

但一回小橘貓跟隔壁的貓咪打架負傷回來，大貓虎斑貓咪居然跑出去幫弟弟修理對方，果然薑是老的辣，沒多久神氣昂昂的回來，趙勝湧笑說，「終究是一家人，自家人受欺負，身為長姊理應討回公道」

2隻貓咪同住屋簷下，個性大不同，3歲灰斑色阿弟不親人，個性獨立喜歡自己探險，5歲橘白貓阿弟弟則非常親人也很友愛同類，工作結束後趙勝湧總是喜歡抱著橘白貓阿弟弟，捏捏臉拉拉小腿，貓咪毛髮上的貓臭味，成為療癒的空氣，身為貓奴的一大享受，千金難買。

(中時 )