在校長莫恒中及老師們的帶領下，以單車采風的方式，祝福同學踏向人生下一個階段。(吳亮賢翻攝)

剛跨越國中會考的試驗，新北市立三重高中9年級的同學們，22日下午又完成一項新的挑戰，在校長莫恒中及老師們的帶領下，從二重疏洪道騎單車到八里米倉公園折返，總計40公里的路程，象徵3年來的蛻變與成長，以單車采風的方式，祝福同學踏向人生下一個階段。

莫恒中表示，每年在會考後至畢業前的這段期間，各處室都會辦理各項活動及競賽，豐富9年級同學的學習，其中單車采風活動，更是學校的優良傳統，讓同學親近生活周遭的環境，了解社區的人文風景及地理之美。

三重高中秘書葉俊士指出，透過這個活動，讓同學們感受自己的家鄉之美，更可以透過這段騎程，反思國中三年的點點滴滴，培養學校認同感，將來為學校及自己居住的城市行銷。

9年級同學黃心柔說，「雖然路程很長、很累，但是完成後很有成就感。」周芷嫻表示，「騎腳踏車的過程好像是一個成長的縮影，尤其在路程中大家互相協助、一起完成，真的是很棒的經驗。」

(中時 )