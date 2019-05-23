剛跨越國中會考的試驗，新北市立三重高中9年級的同學們，22日下午又完成一項新的挑戰，在校長莫恒中及老師們的帶領下，從二重疏洪道騎單車到八里米倉公園折返，總計40公里的路程，象徵3年來的蛻變與成長，以單車采風的方式，祝福同學踏向人生下一個階段。
莫恒中表示，每年在會考後至畢業前的這段期間，各處室都會辦理各項活動及競賽，豐富9年級同學的學習，其中單車采風活動，更是學校的優良傳統，讓同學親近生活周遭的環境，了解社區的人文風景及地理之美。
三重高中秘書葉俊士指出，透過這個活動，讓同學們感受自己的家鄉之美，更可以透過這段騎程，反思國中三年的點點滴滴，培養學校認同感，將來為學校及自己居住的城市行銷。
9年級同學黃心柔說，「雖然路程很長、很累，但是完成後很有成就感。」周芷嫻表示，「騎腳踏車的過程好像是一個成長的縮影，尤其在路程中大家互相協助、一起完成，真的是很棒的經驗。」
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。