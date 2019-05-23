民進黨中執會22日討論2020總統提名初選並直播，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直指，蔡英文總統搞了一個圍毆大戲，30個人打一個，結果前行政院長賴清德跑過來搶救，而蔡英文殺到最後，為什麼不肯直接給賴清德一刀斃命？因蔡怕人家講她一句話，就是「不要臉」。

吳子嘉指出，因為蔡英文愛面子，所以她到現在還不肯鬆口，還堅持初選仍在進行中，所以她才提出一些奇怪的點子，像手機民調，重大關頭就看出蔡英文的個性，不敢作主，殺不下去了，因蔡英文怕人家說她「不要臉」。

吳子嘉在談話節目強調，蔡英文不要人家講她「不要臉」，所以她才丟出手機民調，最後結果，蔡英文要的就是手機民調，因為手機民調她一定贏。賴清德22日提議，他和蔡英文總統與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡英文贏韓或他輸韓，他無條件支持蔡總統競選連任；若他贏韓，韓又贏蔡英文，那就請支持他出馬競選總統，不過這些完全不被蔡英文接受。

(中時電子報)