【老鵝金曲改編】繳稅讓每個人都心碎（影/老天鵝娛樂）

歌曲中的歌詞吐槽到位，引起許多被說到心聲的網友共鳴。（圖/翻攝自老天鵝娛樂YouTube）

總統蔡英文的臉書於今年1月時表示，有人建議「分紅不如減稅」，但政府已經幫年輕人減稅了，今年5月報稅時，大家就會有感覺。粉絲專頁「老天鵝娛樂」就與大家共體時艱，在充滿悲鳴的報稅季節，創作一首名為【繳稅讓每個人都心碎】的歌曲，而歌詞內容竟然讓人更有感，句句就是在吐槽身為勞工的「你」！歌曲一出就被許多網友分享，直呼「聽著聽著就哭了啊～」。

「老天鵝娛樂」唱哭上班族，在臉書粉專上發表了最新歌曲力作，還揶揄說，「台灣有兩種人不大繳稅，一種是富人一種是窮人，今年降稅普遍有感，但是錢出的去還是讓人心碎」。點出不管你是否要不要繳稅、繳多繳少、免稅或退稅，聽了這首歌一定都有各自的心情，「老天鵝娛樂」並且埋伏筆地說，「記得一定要看到最後面！」想必這一定是這首MV的亮點之一。

歌曲中的這些歌詞，「我知道我不用繳稅 低薪讓我安心入睡」、「貧窮的小確幸 就是能免稅 真的很靠北」、「繳稅提醒我才賺這一點錢」等歌詞實在是吐槽到位，引起許多被說到心聲的網友共鳴討論，踴躍留言，「基本月薪越看越難過」、「今年有退稅~頗爽」、「退點稅大家就覺得有感，有點可悲」、「所以該開心拿低薪還是...」、「聽著聽著就哭了」、「減稅沒我的份，歧視單身肥宅」、「那我還是寧願繳稅...不想領3萬以下@@」、「很不想承認有優惠到我..嗚嗚」。還有不少人酸，「選前減稅，選後要你加倍奉還，哈哈」、「多少人把收入驟降的所得稅變少當成減稅，呵呵」。

(中時電子報)