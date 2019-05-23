@中國時報

2020總統大選持續升溫，鴻海董事長郭台銘加入國民黨戰局後，再掀黨內口水混戰。民進黨昨召開中執會，蔡賴相爭不下，依舊無法拍定初選時程，前閣揆賴清德在中場時，突然現身黨中央提出「贏的策略」；賴同意民調納手機，占比交黨中央決定，但是民調只做藍綠對比，不納入台北市長柯文哲，無論是蔡英文總統贏過高雄市長韓國瑜，或是他輸給韓，賴願意無條件支持蔡英文競選連任。

陸美貿易戰延燒，衝擊國內手機市場。中華電信昨天開第一槍，表示架上既有華為舊機售完為止，不會再賣華為新手機，台灣大哥大也表態跟進，至於遠傳、亞太及台灣之星，則沒把話說死，保留較大的彈性空間。

前美國在台協會（AIT）台北辦事處長包道格21日表示，隨著美陸貿易談判觸礁，大陸對台施壓所受限制也會減少，他擔心共軍若加強對台軍事施壓，不小心就容易擦槍走火。談及明年的台灣大選時，包道格指總統蔡英文與前總統馬英九都曾在陸委會任職，知道兩岸關係的「紅線」在哪，但「不擅處理兩岸關係」的參選人目前民調領先，可能導致台海局勢動盪。

近年中國大陸機艦遠海長訓，對我東部防衛有一定壓力，海軍在21、22日於東部海域進行大規模戰備操演，操演的想定就是對大陸機艦繞台的因應，整套劇本搬出來公開演，讓國人知道國軍的應變處置。

@旺報

蔡英文總統近期一再宣稱台商返台投資金額目標衝刺5千億元（新台幣，下同），把台商遭受中美貿易戰火摧殘的現實景況當成政績。實際上，要從中國製造（MIC）變成台灣製造（MIT）並不容易，因為大陸擁有最完整的產業供應鏈，且美國原產地認定原則也不是將產線搬回台灣就會變成MIT。台商就建議，現在更該思考的是如何作好「市場分散」。

繼中興、華為之後，美國正準備一口氣切斷海康威視等5家大陸影像監控設備企業的技術供應。分析人士指出，一旦美國將這5家陸企列入商務部的黑名單，不僅將造成這些企業的零組件及技術資源「斷供」，也將進一步激化中美貿易戰、科技戰的局勢。

在Google、微軟等公司相繼宣布不再提供華為所需的作業系統後，華為決定自力研發作業系統。華為消費者業務CEO余承東日前在微信朋友圈的談話中證實，「備胎」的作業系統──華為OS最快今年秋天、最晚明年春天上市。這也意味著，在美國的步步進逼下，華為將踏上打造自主作業系統的征程。

中共總書記習近平年初拋出「一國兩制台灣方案」後，陸方積極邀請台灣各界人士協商。在前國民黨主席洪秀柱之後，新黨主席郁慕明22日上午召開記者會，宣布24日率團訪陸為期一周，進行「台灣各界人士廣上南北行」，參訪廣州、上海、南京、北京等地，將在北京與陸方就兩岸關係與民族復興座談。郁慕明也強調，自己不會去和大陸簽協議。

@工商時報

美國制裁中國通訊設備龍頭華為的風暴愈滾愈大，儘管華為掌門人任正非日前強調華為與歐洲關係友好，但在中美科技戰角力過程中，英日勢力相繼表態支持美國，日本軟銀投資持有的英國晶片設計商安謀（ARM）22日更表示，中止與華為的業務合作，此舉無異直接打擊華為晶片設計領域的弱點。

針對國內壽險業的高利差損、保費高成長、過高國外投資占率，及低淨值的「三高一低」症頭，金管會主委顧立雄22日提出五藥方，包括調整商品結構、導正銷售行為、強化資本結構、強化風險及資金管理能力、協助接軌IFRS17等，希望降低壽險業的經營風險。

美國手機晶片大廠高通（Qualcomm）遭控違反反托拉斯法已經做出判決！加州聖荷西地方法院22日裁定，高通不法利用它在市場優勢地位收取高額專利授權金做法，已阻礙市場競爭。這項判決不但挑戰了高通商業模式，並很可能導致整體智慧手機產業大洗牌。

行政院主計總處22日發布就業統計指出，季調失業率連2月上升，4月已達3.73％，為近十個月新高，勞動市場雖然還未明顯惡化，但值得密切觀察。依調查資料顯示，「歡迎台商回台投資行動方案」的就業效果，也尚未顯現。

(中時電子報)