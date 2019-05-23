台北市長柯文哲23日啟程前往日本東京，除出席在富山縣舉辦的「台日觀光高峰論壇」外，也將拜會眾議員及參訪東北311震災區。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲今出發訪日，在松山機場他受訪表示，此行有多重目的，包括城市外交、台日觀光交流與能源議題。但被問到許多行程不公開，是否日方也對他可能參選總統而特別謹慎？柯沒有多做表示，僅說外交上很多事不要敲鑼打鼓。

柯文哲表示，日本對台灣來講，無論地理、社會、文化，都蠻接近，所以很多東西可以跟日本學。第一點，產業上就來往相當密切，這次主要當然是台日觀光論壇，現在日本一年來台190萬，台灣到日本460萬，他們人口是台灣5倍，所以很明顯就是我們去日本多很多，要研究一下如何鼓勵日本人來台灣觀光，這是謝長廷大使拜託我去支援一下，促進台日觀光交流。

第二點就是台北市長本來就很多城市外交，只要日本訪問團來台灣，我幾乎都有會見，這次去東京都知事、首相弟弟，或者是自民黨幹事長、日本美國特使河井克行，過去常常有見面，都見面好幾次，順便到日本去一次把城市外交該處理的處理完。

另外，日本跟台灣一樣，98％能源來自海外，他們也有颱風地震，特別是有福島核災事件後怎麼處理能源跟防災，有相當可以借鏡的地方，此行其實多重目的。

媒體問，但很多行程超過市長層級？但柯說，市長也是要處理產業，其實慢慢會發現，能源跟產業和在一起，比方說LED燈降低能源需要，但產業貴一點，還是可以平衡。北市慢慢買service不買硬體，以前買冷氣現在買溫度，要求廠商達到幾度到幾度之間，他可以裝遮陽板、水噴霧、通風，冷氣是其中之一方法。北市長也有關係，我們議員很關心學校要不要裝冷氣，慢慢思考說買溫度方式而不是買冷氣。

此行許多不公開行程，是否日方態度保留、謹慎？柯稱，外交很多事不需要拿到檯面上敲鑼打鼓，日本還是大國，做外交關係上有一定SOP。

(中時 )