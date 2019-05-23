台北市長柯文哲罵議員王世堅「垃圾」，被藍綠議會黨團要求道歉，否則27日不讓柯進行專案報告。對此，柯文哲今表示，再講吧，有時候議員每天罵官員都沒事，官員講一句就要道歉？那他們要不要道歉？社會上求取公平就可以。

他還說，有時講話就講了，但社會上自有公評，求取一個公平正義的社會。

(中時 )