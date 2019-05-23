罵王世堅垃圾被要求道歉 柯P：再講 07:152019/05/23 中時 張潼 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲（圖）。（中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲罵議員王世堅「垃圾」，被藍綠議會黨團要求道歉，否則27日不讓柯進行專案報告。對此，柯文哲今表示，再講吧，有時候議員每天罵官員都沒事，官員講一句就要道歉？那他們要不要道歉？社會上求取公平就可以。 他還說，有時講話就講了，但社會上自有公評，求取一個公平正義的社會。 (中時 ) #王世堅 #柯文哲 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 恢復四書五經遭諷 網驚韓國瑜神機妙算 10:082019/05/19 政治 綠重返執政3年 5成7民眾不滿執政表現 11:442019/05/19 政治 北京如如不動 綠仇中牌打在棉花上 04:102019/05/20 焦點新聞 綠重返執政3年 57％民眾不滿意 04:102019/05/20 焦點新聞 2020是支持或反對蔡英文之戰 04:102019/05/20 時論廣場 繼四老後 綠青壯派逼宮蔡英文棄選2020 15:452019/05/20 政治 韓國瑜爆料！一堆民進黨人超想去大陸 09:302019/05/21 政治 柯P碎碎念「垃圾」 網友竟然一面倒喊讚 20:172019/05/21 政治 備胎市長人選是誰？記者問6字 柯文哲笑瘋了 20:492019/05/21 政治 柯文哲的後起之勢 04:092019/05/22 論壇廣場 政治熱門新聞 最新民調 國民黨內韓國瑜、郭台銘拉開差距 - 政治 2020民調 綠粉希望藍營總統人選是他 - 政治 民進黨總統初選 小英被爆怕人家講她這句話 - 政治 戰鬥力太差 李正皓：賴清德連高嘉瑜都不如 - 政治 兒子兵單這3字 讓高雄媽媽樂歪！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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