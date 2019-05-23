小蜜桃姐姐（朱安禹），8年前閃嫁身價高達新台幣10億的富商李慎言，不過傳出老公投資失利欠債，導致豪門婚姻生變，對此小蜜桃姐姐PO文澄清「請放心，我們很好」，未料現又傳出她婚前生活頗為精彩，不僅介入他人感情當小三，還上夜店「玩到脫光」。

根據《鏡週刊》報導，小蜜桃姐姐2006年除了介入「力霸小王子」王辭笙的感情，還同時跟多金小開Kai交往，不過對於這段複雜的四角關係，她對外表示跟王辭笙交往時，男方已經結束上一段感情，至於多金小開Kai只是在追求她而已，至於會被爆料，她表示：「女方有問男的要不要在一起？由於男方拒絕可能就被誤解還有聯絡，所以她可能因此很不喜歡我吧！還是怎樣就去爆料」，更不忘強調：「那女的也是一個酒店妹之類的，我就覺得怎麼會把我跟她相比」？

此外曾有記者問她是否是老菸槍?小蜜桃姐姐好奇表示想知道是誰傳出來的?此外更自爆：「還有更誇張的，說水蜜桃姐姐很愛去酒店，跟酒店小姐玩到脫三級那種，玩到脫光」，對於種種傳聞除了無奈之外，也只能一笑置之。

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(中時電子報)