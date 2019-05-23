PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

昨日(22)前行政院長賴清德，在民進黨中執會後宣布參選民進黨總統初選個人新方案，也被視為「突襲」中執會。此舉讓總統蔡英文粉絲火大，卻也令賴粉振奮。有網友上網求解英粉死忠原因，意外引來英粉控訴反賴原因！其中除了拔管、愛嗆聲、不進議會外，還包含了「愛賭颱風不放假」。

網友在PTT論壇發文討論《為什麼有人會對蔡英文這麼死忠？》有網友表示：「應該是很緊密的利益結構吧，否則純粹就才德來講，蔡英文就是很掉漆啊！ 外面聲望已經低成這樣了，他們還那麼忠心力挺，是想到說就算大選會輸，至少剩下一年還能狂撈，但如果初選就輸，這一年內英派講話就沒人買帳了。X！如果是這樣的話，蔡英文和其黨羽留不得！真的！」

文章一出，也吸引「挺英者」回覆：「我應該不算死忠英粉啦，但如果只有這二個選一的話我當然是選蔡英文，畢竟賴清拔管、修惡勞基法、死不進議會、愛賭颱風不放假，再加上賴清很明顯就吉娃娃性格沉不住氣愛嗆聲，讓他當總統的話又會像陳水扁一樣成為麻煩製造者。還有他身邊的那群847們也會雞犬升天，到時你就要整天聽847們汪汪。叫所以賴蔡二選一會選蔡，這是一種選比較不爛的概念。」

其他網友也紛紛回應：「賴出來，柯文哲就不會選了，因為賴清德民調比小英更高」、「柯選上是他被架空變虛位元首」、「談葉俊榮放行管中閔蔡英文：我有大聲反對！」「蔡英文向資方喊話：該加班就給勞工加班」、「拔管跟修勞基惡法都賴在賴清德身上，難怪姓賴」、「所以勞基法是行政院長一人決定的？睜眼說瞎話」、「由此可見，總統有權無責，有問題都是行政院長扛，真是大問題」、「賴清不受控又不是第一天的事，所以DPP黨內大多數不挺賴啊」。

(中時電子報)