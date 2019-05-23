昨又有民調出爐，高雄市長韓國瑜在各項組合中，不論是三腳督或是藍綠對決下，都是名列前茅。不過，有網友注意到，藍綠營最希望國民黨哪一位參選2020總統大選，有高達55.8%的藍營支持者力挺韓國瑜選總統，僅有9.2%的綠營支持者期望韓出馬；更讓人人訝異的是，支持綠營的受訪者，最期望藍營派出的總統候選人是前立法院長王金平。

根據《放言》5月民調，在台北市長柯文哲參選下，其三腳督的組合民調如下：韓國瑜36.9%：蔡英文26.7%：柯文哲25.4%；韓國瑜36.3%：賴清德29.1%：柯文哲25.4%。郭台銘34.1%：蔡英文26.4%：柯文哲27.2%；郭台銘34.4%：賴清德27.4%：柯文哲26.4%。

若為藍綠對決下，韓國瑜46.2%：蔡英文38.3%；韓國瑜43%：賴清德42.4%；郭台銘48.8%：蔡英文34.4%；郭台銘43.1%：賴清德40%。民調顯示，不論是怎樣對戰組合下，韓國瑜都是領先的狀態。

不過，有網友卻看到這份民調不同之處。在鴻海董事長郭台銘加入後，藍營和綠營支持誰出來選總統的問題中，結果顯示：藍營部分，有55.8%的人支持韓國瑜選總統，緊接在後是郭台銘的22.2%、朱立倫15.3%，以及王金平4.3%；但綠營部分是，王金平以32.6%的支持度遙遙領先，其次是朱立倫22.2%、郭台銘19.8%，而韓國瑜則為9.2%。

網友diefishfish於批踢踢發文表示，綠營選民希望藍派誰參選，王金平32%，朱立倫22%，郭台銘19%，韓國瑜9.2%。民進黨和綠色選民最不希望藍營出線的人選，代表藍營最有希望當選總統的人選。

該網友還表示，當年的陳水扁，藍營非常不喜歡他，阿扁當選總統；當年馬英九，綠營非常不喜歡他，馬當選總統。民調有趣的地方，就是設計題目，交叉分析，就知道選民最真實的想法。

(中時電子報)