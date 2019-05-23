本月初調查局高雄市調查處前鎮站副主任朱信吉，遭不明人士在臉書「爆料公社」爆料，集體帶隊接受環保業者招待前往高雄「凱撒帝苑」酒店喝花酒，調查局長呂文忠獲悉後震怒，調查結果昨晚出爐，經督察約談後，確認朱信吉涉足不正當場所，調查局考紀會決議，朱信吉記大過處分，將接受調職處分，其餘在場人士則記警告。

臉書社團《爆 料公社》當時爆料，高雄市調查處前鎮站主任楊孫山，透過該站副主任朱信吉安排，與4名調查官在2月接受劉姓環保業者飲宴，並到有女陪 侍的酒店續攤，甚至接受性招待。調查局調查，除楊孫山外，其餘人確曾參加飲宴及出入不正當場所，但絕無接受性招待 。

據了解，5月9日，署名「TheBull oxNews」者在《爆料公社》爆料今年2月23日 晚，楊、朱與陳姓、呂姓、周姓調查官、黃姓女調查官等人，接受大寮區劉姓環保業者招待到田山餐廳飲宴。而劉過去曾涉政府採購法、貪瀆案遭調查局偵辦過。

之後，朱為了討好楊，要劉安排到凱撒帝苑酒店續攤，並要周、呂 、黃3人陪同，劉為了展現實力，打電話叫酒店楊姓老闆到場，請楊點選10位店內最優小姐坐檯陪酒3個鐘，期間在場的女調查官因目睹一行人對小姐左摟右抱，覺得不舒服，朱更是帶小姐出場，由劉男埋單， 喝花酒開銷約10萬元，由業者埋單。但酒店楊姓老闆否認與調查員共同喝酒。

調查局強調，接獲檢舉後就立即要求督察南下調查，但檢舉內容有部分與事實不符，朱信吉等人並無接受性招待，但無正當理由涉足聲色場所就要重懲，絕不護短。

(中時電子報)