女性許多生理反應，除了受賀爾蒙影響外，心理也是影響因素之一。有婦產科醫師就在節目中分享案例，曾遇過1名48歲的婦人，結婚初期因女方心理恐懼引發陰道痙攣症，造成夫妻恩愛一再遇到挫折，導致丈夫也出現性功能障礙，因此夫妻倆結婚長達22年都未行房，讓現場來賓相當驚訝。

婦產科醫師鄭丞傑在《醫師好辣》節目中分享，他從醫至今，碰過超過1千多對夫妻都因「陰道痙攣症」而無法正常行房，其中印象深刻的是1名48歲的女病患，來做更年期相關檢查，當他提醒對方要做抹片檢查及乳房X光時，婦人卻表示，自己雖結婚22年，但還沒有性經驗，因此處女膜還是完整「無法做抹片」。

他進一步詢問詳細狀況後了解，病患老公也有性功能障礙，婦人表示，雖然結婚初期先生性功能一切正常，但後來因行房一再失敗，變成心理性的性功能障礙，導致夫妻倆至今都未發生性關係。

醫師表示此類症狀還是透過行為治療最有效。(翻攝YOUTUBE)

鄭丞傑表示，此類症狀是因為心理影響生理，最簡單的方法就是行為訓練，教導女病患放鬆技巧，他說到，過去也有不少病人會做試管嬰兒，但剖腹產後仍不敢行房，甚至有病人會使用喝醉酒、催眠等方式，「但她不記得過程，未來遇到還是害怕」，鄭丞傑強調，只要選擇就醫，尋求專業的醫師幫助，治療成功率高達95%。

(中時電子報)