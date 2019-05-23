今天的對流不強，各地有局部短暫陣雨。(翻攝自 中央氣象局)

今天華南雲系正籠罩台灣上空，氣象局副局長鄭明典指出，此對流不強，雨帶也不強、不寬，但它在西半部平行移動，所以下雨的地方不太移動，會持續下一陣子。下周一開始，第4道鋒面接近，類似上一波的雲團結構，氣象達人彭啟明說，中短期預測上，下周末還有另一道鋒面會到台灣附近，有機會是典型梅雨鋒面，延續到六月上旬。

彭啟明在臉書發文，明天到周日(26日)，天氣回到高溫，會有3天好天氣，下周一(27日)到周二，預期有道鋒面接近，全台變天，影響到下周三「這波有點類似周一那波鋒面結構」，恐有強降雨、劇烈天氣發生。鋒面通過後，東北風會增強，北部、東北部變涼，低溫約19度。

彭啟明說，在中短期預測上，下周末時第5道鋒面發展、接近台灣，這波有較高機會是「典型梅雨鋒面」，會延續到六月上旬。

據氣象局資料顯示，下周四(30日)至下周日(6/1)鋒面位於臺灣附近，各地天氣不穩定，提醒梅雨季期間，鋒面附近易伴隨「中尺度對流系統」，造成短時強降雨及劇烈天氣，需提高警覺。

(中時電子報)