管委會前主委陳幸助怒批水利局，「根本是在應付我們，白布條已經準備好了！」，不排除號召住戶到市政府前抗議。(吳亮賢攝)

水利局表示，淡水地區下水道為雨汙分流設計，並不會有雨水灌入的問題，起因為豪大雨造成積淹水，有民眾開啟汙水設施人孔蓋，導致雨水流入汙水下水道系統，造成雨水回灌。(吳亮賢翻攝)

鄭宇恩表示，不能因住戶按照法規汙水接管，反而造成他們困擾，要求水利局在一周後提出2項改善方案，盡速給民眾一個交代。(吳亮賢攝)

日前的豪大雨，大量雨水灌入淡水觀海極品社區汙水下水道，造成汙水管內水量爆滿，屎水從1樓住戶馬桶及排水孔噴出，整個社區屎水橫流、臭氣沖天，22日上午議員鄭宇恩會同水利局及北岸公司和住戶舉行協調會，會中管委會前主委陳幸助更怒批水利局，「根本是在應付我們，白布條已經準備好了！」，不排除號召住戶到市政府前抗議。

水利局在104年8月以BOT方式，委由北岸公司施作觀海極品社區汙水管線工程，將重力改管匯集後，銜接至民族路31巷人孔設施，工程於同年9月由市府認證完成。

水利局表示，淡水地區下水道為雨汙分流設計，並不會有雨水灌入的問題，起因為豪大雨造成積淹水，有民眾開啟汙水設施人孔蓋，導致雨水流入汙水下水道系統，造成雨水回灌。

面對水利局的解釋，陳幸助痛批，這是施工設計的問題，從去年就說要解決，到現在還是未見改善，這次暴雨更造成社區屎尿橫流，「難道我們就活該倒楣嗎？」

陳幸助說，淹水還會造成社區電梯故障，每年都得花許多錢修理，「我們不是住帝寶，我們只是一般窮苦民眾。」，更痛罵「根本是在應付我們，白布條已經準備好了，難道要我們到市府抗議嗎？」

鄭宇恩表示，不能因住戶按照法規汙水接管，反而造成他們困擾，要求水利局在一周後提出2項改善方案，盡速給民眾一個交代。

(中時 )