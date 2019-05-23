杜蘭特直接發推回嗆對方說謊。(取自杜蘭特推特)

這下子《FOX Sports》記者布魯薩德完全跟杜蘭特槓上了！先前曾嘲諷杜蘭特前兩次奪冠含金量不足的布魯薩德，這次改走溫情路線，強調自己跟杜蘭特關係密切，兩人更常互傳簡訊兩、三個小時，卻引發杜蘭特暴怒，回嗆對方謊話連篇。

「杜蘭特跟我之間有種又愛又恨的關係，我們會連續互發訊息兩、三個小時，且討論生活、籃球、媒體與信仰，」布魯薩德在節目上公開表示，「私底下，杜蘭特對我的態度更加嚴厲，但我們體育媒體就是以批評運動員為生的。」

沒想到杜蘭特隨即發推回應，「謊言、謊言、謊言、謊言、謊言，兄弟呀，你根本連我的電話號碼都沒有！」擺明就在狠狠給布魯薩德打臉，更強調兩人關係根本並未像是布魯薩德說得那麼好，一切只是布魯薩德在編造故事罷了。

布魯薩德也馬上自圓其說，「IG的訊息、推特的訊息，現在這個時代都算一回事，兄弟！別弄到好像我在撒謊一樣。」企圖利用這種敷衍方式繼續模糊焦點，只是一個連電話號碼都沒有的人，怎可能讓杜蘭特願意跟他分享內心感受呢？

(中時電子報)