一架美國F-16C戰機的資料照。（美國空軍）

1星期前，美國南達科他州空軍國民兵1架F-16C戰機衝入倉庫，在南加州河濱郡（Riverside County）附近墜毀。如今錄影曝光，顯示駕駛在衝進馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）最後一刻前，驚險彈射逃生的畫面。

(中時電子報)