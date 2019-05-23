生死一線 F-16駕駛加州彈射逃生瞬間 09:222019/05/23 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 F-16駕駛在南加州彈射逃生瞬間 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一架美國F-16C戰機的資料照。（美國空軍） 1星期前，美國南達科他州空軍國民兵1架F-16C戰機衝入倉庫，在南加州河濱郡（Riverside County）附近墜毀。如今錄影曝光，顯示駕駛在衝進馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）最後一刻前，驚險彈射逃生的畫面。 (中時電子報) # F-16 #加州 #墜毀 #逃生 #錄影 也許您會感興趣 推薦閱讀 浴血！美F-16「戰隼」戰勝鷹擊 11:452019/05/11 軍事 開發夯電玩！為F-16 俄男可能關10年 16:362019/05/15 軍事 搶加大單！超級大黃蜂3要和F-35別苗頭 12:522019/05/18 軍事 空中巨獸 衛星照曝俄隱形無人機 10:552019/05/22 軍事 32架！波蘭急購F-35部署俄後門 13:592019/05/22 軍事 軍事熱門新聞 20年花費近兆 美軍終承認瀕海戰艦徹底失敗 - 軍事 空中直擊 空軍F-16戰機發射響尾蛇飛彈 - 軍事 生死一線 F-16駕駛加州彈射逃生瞬間 - 空軍 戰鬥直升機空戰 眼鏡蛇VS 雌鹿 - 陸軍 雷神展示雷射攔截飛彈影片 如同電玩畫面 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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