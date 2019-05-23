黑色轎車騎上分隔島撞路桿，車體嚴重變形。（巫靜婷翻攝）

衝撞力道猛烈，引擎噴飛路面。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣後龍外環道往北剛過東西向快速道路出口23日凌晨2點半發生車禍事故，1輛黑色轎車闖紅燈高速行經外環道，疑似為閃避左側綠燈直行的車輛，失控向左偏騎上分隔島猛力衝撞路桿，造成車輛2名未成年少年受傷送醫，其中1人傷勢較重尚無意識，詳細事故原因有待警方調查。

黑色轎車高速衝撞分隔島發出轟然巨響，附近居民睡夢中被驚醒出來查看，驚見2名少年受困車內趕緊報警處理，事故發生在今日凌晨2點多，91年次杜姓少年開車載92年次王姓少年夜遊，在返家途中疑似為閃避左側直行準備上東西向快速道路的白色轎車，失控撞向中央分隔島。

滿地事故車輛零件，黑色轎車嚴重變形有如廢鐵，車頭引擎也噴飛遠方約20公尺處，現場一片狼藉，警消到場時，發現車內2名少年疑似未繫安全帶遭甩飛後座，王姓少年自行爬出，杜姓少年則因呈現昏迷、傷勢較重由救護人員拉出，2人均送往苗栗醫院救治。

苗栗醫院指出，王姓少年額頭有撕裂傷、身上多處擦傷，主訴頭、頸、背疼痛，目前住院治療觀察；杜姓少年腦出血、頸椎受傷、臉部撕裂傷，目前尚無意識，緊急手術救治中。

警方初步調查，傷患2人是後龍人均未成年，應為無照駕駛，從行經路線研判應該是準備要回家，詳細事故原因有待進一步釐清。

(中時 )