PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

昨日(22)前行政院長賴清德「突襲」民進黨中執會，會後發表個人版初選辦法，此被外界稱為「贏的策略」，亦被稱為殺手鐧級「自殺條款」。網友直言，賴這招來得夠精準又狠，形同自砍雙手讓蔡無論接受與否都重傷；下一步恐怕也將對賴動用「霸王條款」，甚至直接退黨。

賴清德在中執會後，於民進黨中央舉行記者會宣布個人新方案：在納入高雄市長韓國瑜的情況下，若自己輸給韓，則禮讓蔡出戰；若蔡勝過韓，則自己願退出；若自己勝過韓，便請蔡退出。此方案卻也暗指，自己無論如何民調都比蔡高。

蔡英文陣營發言人阮昭雄發表談話，除痛批民進黨主席卓榮泰主持會議不力、造成延宕，也批卓關掉直播如沒收中執會與民主機制；批賴逕自於中執會外宣布個人方案、改變遊戲規則不符體制；最後，更嗆賴陣營該回歸民主機制，沒有誰讓誰。

對此，網友在PTT論壇發文：「不得不說賴清德的殺招真的夠精準又狠，自砍雙手的提案讓蔡英文接受或不接受都重傷。對蔡來說只剩最後一條路能走，就是啟動臨時全代會霸王條款，或是直接退黨……真開心，可以看到這麼精采的大戲。」

網友也紛紛回應道：「2020好看啊，各種局XD」、「把蔡弄掉，賴也不會好選，萬一蔡動用資源助柯，賴也是玩完」、「傻傻的，賴在以退為進，你當底下立委會讓蔡這樣搞？」「打越大越好，今年好像是史上最好看的，很早就炒熱」、「內行人知道佈陣才是關鍵，這裡打完就結束了。陣型就決定勝負了，之後都是過場走流程，所以當然兩黨三方的真決戰點都是『現在』啊」、「現在是川普不讓賴選，完全就上不了檯面」。

(中時電子報)