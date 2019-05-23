大陸媒體《環球時報》今天社評指出，中美戰略博弈已經開始影響全域，而加快釋放中國的經濟潛力是長期抑制美國對華囂張氣焰的關鍵，這是當下和未來很長時間裡我們面對美國壓力「做好自己事情」的核心要義。

社評稱，必須看到，過去一年多，美國給中國國家安全和發展造成的挑戰遠大於這幾年經歷的其他挑戰，著力防範的許多問題與來自美國的麻煩相比，都顯然更容易管控。中國社會應當強化這個總結，在複雜的工作線索中，保持識別首要風險的判斷力。

社評建議，中國多釋放一分發展潛力，就如同多一顆子彈。多實現一分發展，對中國國內治理的正面作用，本來就大於負面作用。加上它對與美競爭形成的額外支援，它帶來的社會治理和國家安全效應，就更加積極了。

社評說，確立了這樣的視角，就會有很多新發現。比如，高品質發展比過去理解的很可能有著更豐富的含義，它應該能夠同時支援中國國際戰略博弈的平穩，確保中國邁過受美全方位挑釁的這段時期。

社評指出，在這樣的視角下，過去一些地方把發展人為分出「高端」和「低端」，從唯GDP論到輿論場將GDP蔑視為「雞的屁」，都有失偏頗。發展沒有高低端之分，只有對應市場需求和脫離實際之分。不唯GDP論，但這不等於GDP不重要，它是全球認同的最權威的發展指標之一。現在中美每一次發布GDP資料，都被世界輿論當做管窺雙方競爭態勢的依據，並對兩國士氣產生影響。

社評表示，必須保持中國在綜合指標上全球最強勁的發展動力，決不能讓世界認為中國發展已經乏力，這會導致一系列國際政治後果。需要採取一切行動長期保持具有巨大吸引力的發展態勢。

社評認為，在全中國這盤大棋上，也要鼓勵基層縣市打破條條框框，勇敢探索不再過多依賴基建的發展新模式。中國各地「城」建得越來越漂亮，但「市」的發育很多地方尚且不足，而對加快這種發育應是今後城鎮建設最重要的課題之一。

社評強調，中國迄今仍是世界第一人口大國，人均收入遠高於人口第二多的印度，經濟潛力則遠大於第一大經濟體美國，中國的經濟前景毫無疑問應當是全球最好的。這是中國的核心競爭力，千方百計地鞏固它，美國在採取任何遏制中國的行動時都會感到力不從心。

(中時 )