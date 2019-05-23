女版神鬼交鋒！一名44歲黃姓單親媽媽，10年內3度偽造清大學士、碩士畢業證書，2度成功應徵到科技公司副理職務，因能力不足被識破遭起訴，檢方又發現，她還騙台積電博士娶她，但博士發現黃女談吐與氣質與學歷不符，離婚後才知前妻根本是個大騙子。

《自由時報》報導， 黃女2008年佯稱是清華大學的學士，取得竹科漢科系統科技公司副理一職，並花了15萬上網購買偽造清大學士學位證書交給公司，但僅做1個月就被公司發覺能力有異，經向清大求證發現是假學歷，請黃女離職；黃女2017年7月再應徵竹東鎮搏盟科技公司業務副理，又誆稱最高學歷是清大碩士，但工作9個月後，同樣被公司發現工作能力與學歷不符起疑，經向清大查證發現學歷造假，請她走路。黃女事後遭清大提告，並被新竹檢方依2次偽照文書起訴，黃女聲稱自己是單親媽媽，獨力撫養20歲女兒，為了謀得理想工作才想到偽造學歷。

不料檢警偵辦期間意外得知，黃女第2任前夫是台積電博士，2人都是再婚，各有小孩，博士某次在交友網站上吐露單親爸心聲，自稱清大碩士的黃女，便藉照顧小孩機會，主動認識、靠近，最後成婚。

博士原以為娶到高學歷老婆，一度有了幸福感，但婚後沒幾天，黃女就要求將他的車子過戶到她名下，還一直刷他的卡、領他的錢，讓博士發現黃女愛錢勝過愛他，2人常發生嚴重爭執，1年就閃離，離婚後拿照片向清大經濟所師生求證，結果同屆師生說名字對，但照片中人卻非本尊，博士才知被騙！

(中時電子報)