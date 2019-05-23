美術老師也會將裁下來的樹幹做成文鎮送給畢業生，象徵生命再生的禮物。(吳亮賢攝)

圖書館內擺放著許多校樹再製的藝術品。(吳亮賢攝)

一走進泰山國小，一顆高聳挺拔的老樟樹就佇立在機車棚與校舍之間，高度約有四層樓高，枝葉繁盛的模樣，看不出它已超過百年歷史，不僅伴隨學子們度過6年光陰，更見證著泰山國小一世紀來的年代風華。

泰山國小於1899年創校，今年已經121歲，鎮校之寶的老樟樹更具歷史，創校前就生長在這裡，年代早已不可考，現在已長至14公尺高，樹圍約3公尺，依舊蓊鬱茂密。

校長李順銓說，以前校門口的位置是條大水溝，兩旁種植許多樟木，小朋友們喜歡在這裡玩水、爬樹，是許多老校友們的共同記憶，現存的這棵百年老樟，已被農業局列為新北市珍貴老樹之一，成為新北市的重要歷史資產。

輔導主任莊雅雯表示，在2015年暑假有個強颱，吹落許多樹枝樹葉，便發動學生回來一起撿拾，展現全校師生愛樹的精神，每年到了畢業季，美術老師也會將裁下來的樹幹做成文鎮送給畢業生，象徵生命再生的禮物。

學務主任黃美麗說，從一年級開始，就會舉辦抱大樹的活動，藉此讓學生更認識校園的一草一木，藝文課也會進行樹皮拓印，融合人文與自然課程，讓百年老樟樹不僅是校內造景，更是最棒的生命課程。

(中時 )