網友留言。（圖片翻拍自賴清德臉書）

蔡賴僵局難解，導致民進黨總統初選期程遲遲無法決定，基層各擁其主，情緒緊繃至極。不料前閣揆賴清德直奔黨中央，提出新方案。眼見蔡賴兩陣營無共識，黨主席卓榮泰無奈宣布停止會議。而情緒激怒的英粉，怒灌爆賴清德的臉書，要賴說清楚到底要幹嘛！

民進黨昨召開中執會，蔡賴相爭不下，依舊無法拍定初選時程，前閣揆賴清德在中場時，突然現身黨中央提出「贏的策略」；賴同意民調納手機，占比交黨中央決定，但是民調只做藍綠對比，不納入台北市長柯文哲，無論是蔡英文總統贏過高雄市長韓國瑜，或是他輸給韓，賴願意無條件支持蔡英文競選連任。

中執會進行2小時後，卓榮泰非但沒動用表決、處理議案，就在中場宣布休息，關掉直播，全場錯愕。而這一結果，讓挺英陣營怒批主席卓榮泰對中執委所提三人對比式民調可有個人意見，但主持會議，有責任讓中執會順利進行，不是阻止討論。

而憤怒的英粉也怒灌賴清德臉書，「是咧講啥潲？國民黨都還沒確定是韓國瑜呢你就滿口韓國瑜韓國瑜，要不要考慮韓賴配啊？從你參選到現在一直攻擊小英，沒看過花多少力氣打國民黨，還稱讚韓草包，你到底是來贏得初選還是贏得總統大選的？因為你的蠻幹+不溝通你知道過去幾年我們被打得多慘嗎」？

還有網友表示，「你出來選只有唯一一種可能就是會選輸，選輸就是賣台，所以你出來選不單是讓民進黨失望是讓臺灣人失望，我會等蔡英文出線才定機票，要是你出線跟選國民黨一樣，都是等著統一，我是不會浪費我的機票錢的！你真的要當歷史罪人嗎？你真的要為了當特首也不惜搞垮民進黨嗎？作為一個人，擔當就這樣」？

更有網友表示，「原來直接到會議現場施壓叫做『尊重民主機制』，真的是學到一課了，日前因貫徹同婚政見而不愧黨名的民主進步黨。沒幾天就因賴清德不避嫌現身施壓，馬上就沒收會議然後不公開直播了，還真是『民主』『進步』啊」！

(中時電子報)