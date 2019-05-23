超荒唐綜藝節目你看過嗎？幕前幕後當事人現身說法大公開？(影／取自YOUTUBE)

台灣綜藝節目數十年來，創造不少經典，節目內容越荒唐、越不顧形象，收視率都超高，中天《麻辣天后傳》找來明星和製作人分享當年瘋狂趣事，李懿就說到曾穿著比基尼玩遊戲，過程中難免動作太大頻頻露點，只能靠後製擋掉，李懿笑說那些存檔影片沒後製，都是女明星露點畫面，現場來賓聽了都驚呼。

李懿和成語蕎曾是《名模出任務》的固定班底，在節目上常被要求穿比基尼玩遊戲，為了勝利必須奮力博鬥，但就會不小心拉扯到對方的比基尼，讓女明星當場走光，只能靠後製小草莓遮掉，還被網友稱是「小草莓最多的節目」。

有一次在水中玩騎馬打仗，李懿和某知名女星穿比基尼絲襪套頭，兩人要把對方絲襪扯下來，但因為看不到對方，只能胡亂扯，結果她就扯到對方的比基尼，雖然一直聽到有人大喊「放手」，但為了勝利，她還是繼續拉扯，後來才知道把人家的比基尼整個扯掉，尷尬稱節目沒後製前全都是露點畫面，對女星來說是非常可怕的。

(中時電子報)