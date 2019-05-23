美國近期出現一台「史上最毒」的筆記型電腦，裝載6種21世紀強大電腦病毒，專家預估這些病毒曾造成全球約95億美金、約3千億台幣的經濟損失。該台筆電目前在網路競標已喊到61萬美金，折合台幣1910萬元的驚人價格。

綜合媒體報導，這項競標活動是由當代藝術家 Guo O Dong 與網路安全公司 Deep Instinct 合作，打造名為「The Persistence of Chaos，2019」藝術創作；為安全起見，這台筆電被隔離，並切斷網路連線防止病毒傳播，僅能在Twitch24小時直播中看到該筆電運作畫面，並開放自由競標，下標者與得標者，須同意此作品只做藝術品展示或學術用途。

該6種21世紀強大電腦病毒，計有WannaCry、BlackEnergy、ILOVEYOU、Mydoom、Sobig及DarkTequila等，其中ILOVEYOU出現在2000年5月，是一種電腦蠕蟲病毒，雖然病毒本身並沒有太大的殺傷力，只會感染電腦內的影音文件檔，但因為散播快速，短時間內上千萬的郵件癱瘓伺服器，在一週內就造成全球55億美金(約1650億新台幣)的損失。

而Mydoom病毒，出現於2004年1月，叫作「諾瓦病蟲」，是史上傳播速度最快的電子郵件蠕蟲，甚至超越ILOVEYOU，短短3天內使感染者發出超過 1 億封帶有病毒檔案的電子郵件，癱瘓許多伺服器；據推測總計造成了38億美金(約1210億新台幣)的損失。

至於Sobig，是一種蠕蟲和木馬結合體，最初於2003年8月通過電子郵件中出現，除了如同蠕蟲病毒攻擊伺服器外，還有可能會損壞使用者個人的電腦硬體與軟體；總計影響了 10 萬台電腦，並造成了37億美金(約新台幣1180億新台幣)的損失。

(中時電子報)