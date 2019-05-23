美國2020年總統大選氣氛逐漸升溫，隨著美中貿易戰導致兩國關係緊繃，美中關係仍是大選焦點議題；對此，曾任白宮首席策略師兼川普顧問的巴農表示，北京應該放棄「川普下台後，華府會減少對中敵意」的希望，同時批評與中國大陸菁英合作以確保自身利益華爾街人士們，正危害美國利益。

據《南華早報》22日報導，曾幫助川普奪下2016年總統大位後擔任總統顧問，現為「應對當前危險委員會」成員的班農（Steve Bannon）表示，「美中關係將成為2020年大選的主要議題」，「川普將贏得2020年大選連任；如果不是他，而是其他民主黨候選人勝選，也將和川普一樣『鷹派』，甚至更強」。

川普先前曾表示，貿易談判之所以會破局，是因為北京出爾反爾，並稱中國大陸「期待與更弱的民主黨談判」才收回先前承諾。

班農說，川普正是因為中國因素而成美國總統。當時川普靠著聚焦美國的衰退而當選，而在2020年大選中，美中經濟關係是核心議題，民主黨對此將與共和黨一樣強硬。

報導指出，雖然民主黨批評川普貿易戰正讓美國與盟友愈走愈遠，但同時也對中國大陸態度愈來愈強硬。已宣布參選的紐澤西州民主黨聯邦參議員布克（Cory Booker）上周在德國柏林演說時就直嗆中國大陸是「必須戰勝的極權國家」；有意參選、時常批評中國大陸不公平貿易行為的民主黨桑德斯（Bernie Sanders）也抨擊最有希望代表民主黨參選的前總統拜登（Joe Biden），稱他宣稱的「中國並非美國競爭對手」非常不恰當。

另外，關於當前貿易戰是否會在可能的川習會上有所轉折，目前透過律師與前上司溝通的班農表示，川普與中國大陸國家主席習近平「關係仍強勁」，但即使如此，他對兩位領導人在即將到來的大阪G20會議上達成協議表示悲觀。班農表示，「川普天天和白宮資深官員們討論中國」，「但我不認為川普將嘗試與習會唔，如果美中雙邊工作已在正軌上或許有可能，但現隔閡和過大，已無法溝通」。

(中時電子報)