邵雨薇、章廣辰合作MV有不少浪漫互動。（寬宏提供）

邵雨薇、章廣辰合作MV有不少浪漫互動。（寬宏提供）

邵雨薇新歌〈黏度最佳新人〉邀新生代男星章廣辰擔綱MV男主角，兩人初次見面就扮演兩小無猜的純愛情侶，在戶外游池踢嬉戲、搶水槍大戰，看似甜滋滋的互動，背後殘酷的真相竟讓邵雨薇崩潰不已，她笑說：「當天拍MV其實在『烤腳掌』，因為出大太陽，外面的泳池地板非常燙，走路不自覺就會掂腳尖，前腳掌的部份完全被烤熟。」

甜蜜打鬧、黏TT浪漫情節不免讓人聯想，是否效法跟另一半玩這種「情趣」遊戲？邵薇雨笑稱：「會吧，撞來撞去之類的。」章廣辰也附和說：「不管幾歲要保持這種情趣。」此話一出也讓在旁的邵雨薇笑言：「但80歲就不要太激烈碰撞了吧，畢竟年長了…不要太激烈碰撞。」被工作人員笑虧話題超展開。若談起戀愛，是否是最「黏」情人，邵雨薇說：「偶爾還是要吧，但我不是那種什麼都要黏在一起的人，該黏的黏我會很黏，該工作就會好好工作。」她解釋自己最黏的狀況，便是會黏著對方聊天，不論走到哪就講到哪黏到哪，打趣稱自己是「跟屁蟲」上身。

戶外製造浪漫還不夠，鏡頭轉向室內，兩人依舊黏TT膩在一起，只見邵雨薇踩著章廣辰的腳甜蜜共舞，又或者跳上他的背打鬧撒嬌、牽手深情對望，被問到雨薇的手香嗎？章廣辰害羞地說：「雨薇的手很小…但要牽她的時候，手上都是…中藥味。」讓邵雨薇急忙解釋自己剛好擦了帶點中藥味的乳液；至於兩人要同時吹出又大又圓的泡泡糖，更是默契指數大考驗，邵雨薇忍不住哀嚎說：「我們二個在嘴裡嚼個半天，章廣辰的泡泡糖有次還直接破在舌頭上，一不小心，整個氣全噴在我的臉上！」

(中時 )