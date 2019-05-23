台中市座落於東區東門里及東信里交界處的東昇橋，跨越旱溪兩側，是當地交通要道之一。過去曾以LED光雕工程興建，打造為地標。然因LED光雕維護不易，台中市政府建設局重新規畫燈光設計，改以粉紫色投射燈照射橋梁柱體，營造東區旱溪河道浪漫、迷人的光影氛圍，吸引民眾目光，成為最新打卡亮點。

建設局長陳大田說，東昇橋長約110公尺、寬20公尺，曾於民國100年花費近650萬元興建LED光雕工程，當初設計參考歐洲跨越塞納河岸多座橋梁，除在交通上可提供人車通行外，在夜晚LED光雕效果絢麗動人；將東昇橋打造為特色橋梁，光雕工程完工後，燈光七彩繽紛，成為東區重要門面。

陳大田指出，LED光雕容易損壞且材料皆為國外進口的訂製品，規格特殊也已陸續停產，再加上無適當替代品，造成燈具損壞後不易維修，保固期滿後僅經過短短2年，LED光雕就劣化損毀。市府會同當地民代多次前往會勘，研議重新規劃，改由裝設粉紫色投射燈照射橋梁柱體，讓東昇橋變身成為粉紫色橋梁，也相當耀眼動人。

陳大田強調，東昇橋共裝設16盞投射燈，裝設費用包含燈具材料，總計約20萬元，費用僅原有LED光雕工程的3％左右。但呈現效果甚佳，且橋梁投射燈維護容易，除解決東昇橋上以往照明損壞問題之外，完工後的東昇橋更因燈光粧點，為東區橋梁、河畔帶來美麗的風情，也讓東區旱溪河道增添浪漫、迷人的光影氛圍，成為最新打卡亮點。

(中時 )