去年9月關西機場事件造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，監察院經調查後糾正外交部，並將在今天下午召開記者會說明糾正案文。對於糾正的結果，外交部長吳釗燮表示，「外交部在過程中並無疏失。」

蘇啟誠輕生前曾接獲一通20分鐘電話，時任台日關係協會秘書長張淑玲遭影射就是打電話逼死蘇啟誠的兇手，然而調查證實電話並非張淑玲所打，而是外交部內另一名人員，內容也與關西機場事件無關。

不過，調查意見指出，外交部憑藉尚未查證的一通緊急聯絡電話，就要求蘇啟誠寫檢討報告，確實過於草率。

民進黨立委王定宇今天在立法院外交及國防委員會詢問吳釗燮，對於被監察院糾正有無意見？吳釗燮表示，外交部還沒有具體看到糾正文，關於目前媒體透露部分，都有了詳盡說明。

吳釗燮斬釘截鐵表示，外交部在過程中並無疏失，在大阪事件發生後，立法院有記者會希望外交部趕快提出檢討報告，「我們是應立法院要求檢討報告，我們承受非常大的批評。」

(中時 )