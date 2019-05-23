面對最近內訌不斷，招募頂級球員腳步也變緩慢，湖人只能派出最強「說客」出馬了嗎？根據《ESPN》球評史蒂芬史密斯爆料，「小飛俠」布萊恩近日頻繁跟厄文交流，似乎正在全力招募厄文加盟湖人當中，也讓史密斯只能趕緊改口。

先前曾放話厄文絕不可能加盟湖人的史蒂芬史密斯表示，「布萊恩最近正跟厄文密切交談當中，我們都知道厄文和布萊恩之間的關係密切，雖然我說過厄文不會選擇湖人，但根據我所得到的最新消息，現在不能輕易排除這種可能性了。」

其實不僅是史蒂芬史密斯改口，《ESPN》記者溫霍斯特也在23日爆料，厄文已經對於自己跳槽湖人，跟「小皇帝」詹姆斯重新聯手抱持開放態度，原因或許就是厄文終於發現，自己不太適合擔任球隊一哥，當個副手反而比較快樂。

但溫霍斯特強調，目前外界認為厄文續留塞爾提克機會很低，最可能還是加盟尼克或籃網，「我認為在厄文心儀的球隊當中，湖人的位置可能稍微低一點，但湖人絕對在他的考慮名單之中。」厄文與他的團隊也做好湖人的調查研究了。

(中時電子報)