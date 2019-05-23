資深媒體人黃光芹昨晚在臉書發文批評高雄市長韓國瑜花天酒地，對此，韓國瑜今接受記者採訪表示，這些都是過往，他現在已經改過，更在現場念一段般若波羅蜜多心經。

黃光芹22日深夜以「請韓國瑜再講講，你是怎麼花天的」為題，在臉書PO文批評韓國瑜，「你現在還酒地，大家都知道，常常必須神隱，睡前也要喝一大杯高梁，才能入睡。你上次跟年輕朋友說，你當立委的時候，花天酒地，連立委都幹不下去，好炫！我想聽，你跟我們說說，雖然最近也聽很多了」。

黃再批評韓國瑜上酒廊，「手都摸人家哪裡？都帶幾個小姐出場？錢都付清了没有？你到中國大陸，真只是讀書，都沒有玩嗎？我熟悉的立法院資深立委老早就告訴我，你不只吃喝賭，還有呢？你賭的時候，都跟哪些人一起？在哪個招待所？賭多大？別人說的不算，你自己說，是怎麼個花天法」？

對此，韓國瑜接受記者採訪，他表示，「誰承認自己年輕的時候放縱？我本人說出來的！是誰說選立法委員找不到心中的方向，是我自己說出來的，我為什麼一年前在媒體公開承認？因為我是有反省力的人。我自己公開說出來的，因為再選第三屆立委法委員，我找不到方向，所以我不選了。大家可以去查，自動放棄選立委的，非常非常的少。因為我有反省力」。一旦一個政治人物失去服務人民的熱情和動力，就不適合再從事政治活動，這是一年多前他自己對外界說明的。他一點都不擔心和害怕。

至於喝酒，韓國瑜表示黃光芹大錯特錯，他睡覺前，心都是亂的，所以他都在念佛經。他一個人是不喝酒的，他喜歡喝酒是大家圍在一起，天南地北的聊天，這是他喜歡的感覺。他現在睡前，都是在念佛經。

韓國瑜更現場念起他睡前的般若波羅蜜多心經：觀自在菩薩。行深波若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色身香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智。亦無得。以無所得得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。遠離顛倒夢想。究竟涅盤。三世諸佛。依波若波羅蜜多故。得阿藐多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛。故說波若波羅蜜多咒。即說咒曰。揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。

韓國瑜再重申，他睡前就是做這件事，所以黃光芹所說的是不真實的，但他希望黃光芹可以找到心靈的平和。

(中時電子報)