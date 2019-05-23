保七總隊一大隊駐台銀基隆分行員警不斷勸說游婦不要上當。〔謝明俊翻攝〕

詐騙集團透過微信與游婦交往。〔謝明俊翻攝〕

一名家住基隆的游姓婦人，日前落入國際４１９詐騙集團陷井，對方假扮華裔義大利富商，透過微信與游婦交往聊天，獲得游婦信任後，假藉要匯４５萬歐元給游婦當作見面禮，但帳戶被凍結要游婦先匯１千元台幣，來激活帳戶，游婦信以為真，前往台銀基隆分行匯款，被行員及保七總隊駐分行員警及時攔阻。

58歲的游姓婦人是月前在網路上結識一名詐騙集團成員，對方盜用網路照片，偽裝為華裔意大利富商埃尼斯帕。雙方透過微信遠距交往，每天不斷與游婦聊天，取得婦人信任後，騙稱為了表達他的愛意，要匯45萬歐元給婦人當見面禮，但因帳戶凍結，必須請婦人先匯款新台幣1000元過去，才能激活這個帳戶，婦人才能收到這45萬的歐元。

在詐騙集團不斷的洗腦下，婦人不疑有他， 日前依照指示至台灣銀行基隆分行臨櫃辦理匯款，因為在櫃檯前不斷滑手機，引請行員鄭怡齡及襄理夏慧園的注意，並通報保七總隊一大隊駐分行員警前來關心。

雖然只是1000元，行員聽到游婦是要匯錢給意大利的朋友，實際匯款地卻是大陸的華南銀行，而且又是要轉帳用，引起行員疑心，反覆查證後，婦人才坦承，只要這個錢匯過去，就能激活朋友的帳戶，她就能拿到這45萬的歐元。

台銀基隆分行人員勸說游婦不要上當。

保七小隊長陳金霸、警員鄭勝輝與行員向游婦解釋，銀行帳戶不需要「激活」，那有一千元過去就能拿到45萬歐元這麼好的事。雖然一千元只是小錢，但一千元也是辛苦錢，堅持不讓婦人匯款。

經保七員警、台銀行員聯合勸說下，婦人才恍然明白這是一場假富商的交友詐騙，一再感謝保七員警與台銀行員的協助幫忙。

(中時 )