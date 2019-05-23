宜蘭縣長林姿妙首度在議會接受施政總質詢，特別安排祕書長林茂盛坐在後方協助，遭到朝野議員批評。（胡健森攝）

宜蘭縣長林姿妙23日首度在宜蘭縣議會接受議員們的施政總質詢，立即受到縣議員的「震撼教育」，縣議會更首度出現縣長在施政總質詢時，縣府祕書長林茂盛直接坐在縣長旁邊「護駕」的場景，讓朝野議員都看不下去，批評是違反體制，貽笑大方。

第一個質詢的是與林姿妙同為國民黨籍的縣議員陳鴻禧，但陳不僅並未給予「優惠待遇」，連出好幾道考題要求林姿妙回答，幾乎是不留情面地對林姿妙的施政能力提出質疑及批評，陳鴻禧說，對於林姿妙上任5個多月以來的表現，他的評價就是「縣長嘻嘻、縣府團隊哈哈」（台語發音），感覺不出用心及認真。

民進黨團也隨即舉行記者會，黨團總召（前議長）陳文昌批評過去縣長在施政總質詢時，都只是縣長一人站在備詢台上回答議員們的質詢，唯獨林姿妙打破這個慣例及體制，竟特別安排縣府祕書長林茂盛坐在報告台上、縣長的後面，這是史無前例、完全不符體制的做法，是宜蘭人的大笑話，他質疑說，是不是縣長林姿妙對於縣政完全不了解，沒有祕書長在旁協助，就完全回答不出來，因此不敢一個人站在備詢台上。

(中時 )