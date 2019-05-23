被動元件大廠國巨去年併購君耀控股公司、以及國巨旗下上櫃公司奇力新併購被動元件電感廠美磊案，傳出內線交易案，台北地檢署指揮調查局台北市調處進行搜索並約談美磊前董事長蔡茂禎、國巨核心幹部謝燈灴等7人移送北檢複訊後，檢察官諭令蔡茂禎以200萬元交保、限制出境、出海，其他人則請回。

奇力新在2018年1月3日宣布收購美磊，由於2家公司皆為國內電感龍頭大廠，號稱是強強聯手的策略聯盟，美磊產品以大顆Molding Choke為主，月產能2億顆；奇力新則以小顆Molding Choke為主，月產能4億顆。雙方合併後，成為全球最大Molding Choke公司。

檢調發現，國巨去年併購君耀控股公司、以及國巨旗下上櫃公司奇力新併購被動元件電感廠美磊案，有內部人涉嫌利用併購案利多訊息前，大買美磊、君耀股票，涉嫌違反證交法內線交易罪。

(中時 )