蔡英文、賴清德總統初選之爭越演越烈，民進黨民進黨中執會昨天討論總統初選日程等事宜案，有中執委提案修改民調規則，台南市長黃偉哲今天被問到中執會用人數優勢修改規則符合公平正義嗎？他說，政治是冰冷無情的，希望在最後一翻兩瞪眼、圖窮匕見之前，能有更多協商，大家本是同根生何必用這樣的方式鬥爭？何況前有國民黨、後有柯P，希望大家以和為貴。

針對賴清德提出新方案解套，黃偉哲說，新方案可以看見賴清德對自己的自信，「我輸韓國瑜就退出」，但這個方案還沒經過協商，對小英支持者來說，難免難免會有一種被突襲的感覺，他個人認為，現階段還是要多協商比較好。

黃偉哲說，像是賴前院長覺得遊戲已經開跑才更改，有些人則覺得民主國家就是尊重民主，大家的出發點差別很大，只能多做協商。至於卓榮泰昨天強勢休會，他說，有一說是事緩則圓，有一說是夜長夢多，若延到下周，大家都有滿意結果就是事緩則圓，若還是僵持不下，恐就是夜長夢多、歹戲拖棚，最終還是看大家判斷。

(中時 )