南太平洋友邦索羅門頻傳邦誼不穩，索國當地媒體《索羅門星報》17日報紙頭版引述匿名消息指出，索羅門2大省的22名國會議員施壓，要求總理蘇嘉瓦瑞在6個月內轉與中國建交。對此，外交部長吳釗燮今天在立法院備詢表示，我們跟索羅門邦交沒有問題，「假新聞在國際上流竄對我們造成騷擾。」

美國總統川普21日邀請帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦等3個「自由聯繫邦」（Freely Associated States，FAS）領導人訪問華府並進白宮與川普會面，到國務院與國務卿龐皮歐進行工作午餐，並與美國代理國防部長夏納翰與舉行電話會議。

國民黨立委江啟臣詢問，川普見的三個國家領導人，其中兩個是台灣的邦交國，川普見他們意義是什麼？對索羅門的邦交又有什麼意義？

吳釗燮表示，川普親自見他們是因為美國重視太平洋地區，國務卿與他們見面時也提到跟台灣維持邦交的重要性，顯見台灣與美國在太平洋的利益有高度重疊。

吳釗燮強調，我們跟索羅門邦交沒有問題，當地媒體報導是假新聞，駐館同仁已經去問了當地國會議員，他們都說沒這回事，「假新聞在國際上流竄對我們造成騷擾。」

吳釗燮重申，境外敵對勢力的訊息真假參雜，有關於索羅門案例就是境外敵對勢力的假訊息，目前台索邦誼穩定沒有問題。

(中時 )