民進黨總統初選民調方式搞不定，不過今（23日）早台南市麻豆區中興里長吳振和於麻豆良皇宮表示，麻豆區現任20位里長已全數簽名連署，全力支持蔡英文總統2020競選連任。

23日一早吳振和與興農里長孫施秀蘭、海埔里長張錦煌、油車里長施福春、南勢里長陳天誠、新興里長王新添齊聚良皇宮，表示支持蔡英文競選連任，並出示麻豆區現任20位里長簽名聲明書。

聲明書中說明，「台南麻豆區一直以台灣最堅強、最團結的民主聖地為傲為，如同這次立委補選一樣，我們深明大義，為固守台灣價值，發揚台灣番薯仔精神，艱困地穩住一席立委席次。」麻豆區現任全體20位里長，願意挺身而出，力挺蔡英文總統競選2020總統，並能順利當選。

兼任良皇宮主委的吳振和說明，3月8日蔡總統至台南市興濟宮參香揭匾，他也到場觀禮，同時也想到蔡總統曾於2016年12月贈麻豆良皇宮一塊「蹈仁澤民」的匾額，因此也邀請蔡總統能撥空蒞臨良皇宮舉行揭匾儀式，並邀集所有里長要為小英總統加油，支持她競選連任。

但吳振和也補充說明，蔡英文、賴清德誰能在總統初選民調出線，就挺出線者。

(中時 )