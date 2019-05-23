一對日籍夫婦日前來台旅遊，先買了一盒茶葉禮盒後，轉往捷運雙連站外蛋糕店買蛋糕，卻將茶葉遺忘在蛋糕店，這對夫妻隨後搭上捷運，才驚覺茶葉禮盒不見，急向捷警隊一分隊員警求助，員警經調閱監視影帶追查，在蛋糕店尋回茶葉，讓日籍旅客感激不已，見識了中華民國警察的厲害。

北市捷警隊一分隊警員李榮展，日前在捷運淡水線巡邏務時，接獲通報捷運雙連站有日籍旅客遺失物品，急需警方協助，李員到場了解得悉日籍女遊客江川與丈夫在捷運雙連站外購物後，隨後進站搭車前發現之前所購買的茶葉禮盒不見了。

員警先安撫日籍夫婦情緒，隨即陪同觀看站內監視影像，發現2人進站時，手上只提著一個蛋糕禮盒，研判該茶葉禮盒應該在捷運站外遺失，於是陪同日籍夫婦沿行經路線找尋，最終在先前購買蛋糕店外雨傘架旁，發現該茶葉禮盒，原來是遺忘在蛋糕店外了，日籍夫婦對於警方耐心協助尋回失物，深表感謝。

(中時 )