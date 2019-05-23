技專校院招生委員會聯合會表示，108學年二技申請入學招生，今天上午10時起起開放網路報名作業，各校開放報名日期不同，請考生依據各校規定期限上網報名。

各招生學校簡介及招生方式檢索系統4月19日起於技專校院招生委員會聯合會網站，「108學年度科技校院二年制申請入學招生網路平台」開放使用，提供考生檢索查詢及連結下載各校招生簡章，了解各校招生相關資訊。

本招生管道為各校辦理二技申請入學單獨招生，透過聯合會建置之網路平台，提供考生查詢招生資訊及受理網路報名。考生可透過網路平台獲取各校招生訊息，並可於網路平台報名、取得繳費帳號後，繳交報名費，免去考生須分別查詢各校招生資訊及個別繳費的繁瑣程序。

技專校院招生委員會聯合會表示，使用本招生網路平台之二技日間部及進修部計29校114個校系，提供招生名額一般生5289名、特種生534名，共計5823名。考生須完成註冊帳號、上網登錄基本資料、選報校系、繳交報名費及列印並繳寄報名資料等步驟，方完成報名程序。

各招生校系是否採計二技統一入學測驗成績作為成績採計項目或訂為招生門檻條件，是否辦理筆試、面試、術科測驗或書面資料審查等其他考試項目，以及考生總成績之計分方式等招生規定皆由各校自訂於招生簡章中，考生可至網路平台查詢。

技專校院招生委員會聯合會呼籲要參加本招生之考生，務必上網查閱招生訊息與規定，並隨時注意各招生學校及聯合會網站公布之最新消息，網路平台網址：（ent08.jctv.ntut.edu.tw／tapply）。

(中時 )