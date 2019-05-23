高鐵加開列車資訊。（高鐵提供）

台鐵局於6月6日至10日間加開137班列車，今日凌晨0點開放訂票，台鐵表示，截至上午10點前，共已售出23萬6779張車票，提醒旅客務必在2天內完成付款與取票，逾期未取車票將於周六（25日）上午9點重新釋出，而加開的4班花東實名制列車將於周五（24日）起開賣。另外高鐵公司今日表示，端午期間將再加開6班列車，周六（25日）起開放購票。

台鐵局在6月6日至10日間的端午疏運期間加開137班列車，包括6班樹林－花蓮對號區間快車，並提供北宜100元、北花200元優惠票價，今日開放訂票，截至上午9點前，台北往花東方向6月6日14點至6月7日15點、花東往台北方向6月9日8點後、台北往高雄方向6月7日13點錢、高雄往台北方向6月9日10點後等時段的長途自強號座位皆已搶購一空。

加開北花對號區間快車部分，6月6日臺北往花蓮5696次、6月9日花蓮往臺北5697次座位皆已售完，其餘各日期及車次尚有座位。而4班東線實名制列車將在周五（24日）凌晨0點開放身分證字頭為U、V或108年3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

台鐵提醒，訂票成功的旅客須在2天內至各電腦售票車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票，否則逾期未取的車票將在周六（25日）上午9點重新釋出。

高鐵公司今日也宣布，將於端午疏運期間再加開6班列車，周六（25日）凌晨0點起開放購票，等於疏運期間共加開111班次列車、5天提供821班列車服務，加開列車日期包括6月6日、7日、9日，自由座車廂各有3到4節不等。

(中時 )