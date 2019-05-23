立法院司法法制委員會今審查《揭弊者保護法草案》，旨在保護公部門與私企業內部揭弊者，以有效打擊不法弊案。民進黨立委鍾佳濱認為，媒體在選舉期間若有不法行為，也應該把媒體內部的吹哨者一起納入保護，法務部長蔡清祥表示，可以來評估。

為了建立廉能、法治政府，政院提案《揭弊者保護法草案》，鼓勵及保護內部揭弊者勇於揭發貪腐弊案，達成反貪目標。又因為弊案類型多元，公部門與私企業之不法行為難以一分為二，因此草案特別將公、私單位的吹哨者都一併納入保護。

鍾佳濱質詢蔡清祥，如果媒體本身就是揭弊者要揭弊的對象怎麼辦？鍾佳濱指出，行政院目前已經提案修正《選罷法》，媒體刊登競選或罷免廣告應載明出資者資訊，且刊登需要查證，且不能接受外資、陸資、港澳資直接或間接委託刊登。政院目前提出的《揭弊者保護法草案》沒有納入《選罷法》，對媒體揭弊者沒有保護到。

鍾佳濱說，《選罷法》這樣修就是為了要防止境外資金企圖影響選舉結果，如果媒體跟外資、陸港澳掛鉤在一起，以現在的草案內容沒有保護到媒體內部揭密者，因此他將在委員會提案，納入《選罷法》規定，把媒體平台的揭弊者也列入保護。

蔡清祥對此表示，法務部可以評估，之前就有討論過《選罷法》要不要納入，因為選舉敏感，可能有用揭弊方式操作選舉的狀況發生；不過因為現在假訊息充斥，媒體有受到影響，情勢有改變，因此他願意來重新討論。

(中時 )