5G世代吹起科技爭霸戰，清華大學電資院校友黃敏祐，研發打破世紀紀錄的高效通信傳輸訊號自動偵測、校準連結速度，為5G帶來重要研究突破，獲得被譽為「小諾貝爾獎」的馬可尼學會青年學者獎，是全球3位得主之1，也是首位獲此殊榮的台灣人。
隨著通訊傳輸速率不斷提升，學界及產業界嘗試突破高速、高效通信傳輸速率，過去最快紀錄為45毫秒，且整體訊後涵蓋率不佳，黃敏祐將訊號自動偵側、校準鏈結的速度提升至僅需0.001毫秒，一舉打破世界紀錄。
黃敏祐結合高階物理、數學及電路，設計出一套特殊反饋系統晶片，彷彿為通訊注入思考能力，即使是高速移動中的物體如自動駕駛汽車及無人機，也能夠準確快速地以網路訊號遠端遙控。
馬可尼青年學者獎為鼓勵全球28歲以下對量子通訊、機器學習、通信定位及5G等未來科技有重大貢獻的年輕學者，今年競爭激烈，最終僅選出3位獲獎者，黃敏祐在「學術評比」及「研究創新」拿下第1名，順利獲獎，也寫下台灣學界歷史。
(中時 )
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