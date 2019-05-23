雲林縣龍舟賽6月1日將登場，雲林縣長張麗善23日上午擔任鼓手，帶領縣府團隊暖身，依著「1、2」鼓聲齊力划向前，並和口湖鄉機要祕書蔡春常力邀全國人民到口湖小日月潭看龍舟賽、賞美景、吃美食。

雲林龍舟賽蓄勢待發，口湖下崙國小以龍鳳獅表演暖場，也宣告雲林第2屆龍舟賽即將登場。

張麗善邀請大家來看她和縣府團隊及議會划龍舟，因為第1場就是縣府與縣議會，她帶領縣府一級主管，議長沈宗隆帶領議會同仁，府會PK，第2場是口湖鄉公所與環保局，領隊是口湖鄉長林哲凌及縣府祕書長張志銘，相信一定很精彩。

教育處副處長林慧蓉表示，今年計有男子組12隊、女子組6隊與男女混合組12隊，總計30支隊伍、進行27個梯次競賽，於端午佳節前一起發揮團隊精神競逐優勝榮譽。大會也針對各組報名隊數的級距，訂定不同的獎勵金額，最高的優勝獎金3萬元。

蔡春常說，龍舟賽在6月1日開幕，今年賽程雖然只有1天，但是仍然值得一遊，因為除了景色優美的滯洪池外，還有海鮮美食及在地風味餐，一起為選手加油。

(中時 )