現代人外食多、運動少，有脂肪肝問題者越來越多。胃腸肝膽科醫師表示，有脂肪肝的人，在罹患肝炎、肝硬化、肝癌的比率比一般人還高，所幸脂肪肝可透過正確飲食及運動來逆轉，更推薦4種適合消除脂肪肝的運動，如慢跑、健走、游泳、騎腳踏車等，其中游泳消耗熱量效果更是陸上的3倍。

彰化基督教醫院胃腸肝膽科醫師楊家偉在今周刊生活i健康特刊《終結脂肪肝》中提到，對於脂肪肝的治療，大多數不需藥物治療，只要透過飲食及運動控制，就能達到很好的療效，其中，有氧運動是最佳的治療方式之一，他也分享4種最適合降脂肪肝的有氧運動。

1.慢跑或健走

規律的慢跑或健走，可促進新陳代謝與血液循環，同時增加心肺功能，他建議，每天快走30分鐘，走到微微出汗、講話會喘的程度即可，不過若有膝關節退化問題者，慢跑就較不適合。

2.騎自行車

騎腳踏車除了可鍛鍊下半身肌力、心肺功能之外，也能達到減重、減脂的好處，對於脂肪肝的下降效果也很好。

3.游泳

游泳對於怕傷到膝關節的人來說最適合，不僅能鍛鍊肌肉，同時能夠有效鍛鍊心肺功能，研究發現，在水中游泳20分鐘所消耗熱量，相當於同速度運動在陸地上的1小時，熱量消耗效果是陸地3倍，對於消除脂肪肝、控制體重有很大的幫助。

4.跳舞

跳舞能夠增加全身肌肉與關節的靈活度，同時可以促進血液循環和新陳代謝，他說到，因要記住舞步，也能強化記憶力，很適合退休養老的人，當成平時的休閒運動。

楊家偉提醒，透過運動來消除脂肪肝，應養成持續的習慣，不能快、不能急，若一次大量運動，超過身體負荷，反而容易增加肝臟發炎的機會。

(中時電子報)