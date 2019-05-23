台中市政府經濟發展局邀請深具市場實績的AI新創公司及在地產業龍頭舉行「AI x智慧製造跨域小聚」系列活動。（陳世宗翻攝）

台中市政府經濟發展局邀請深具市場實績的AI新創公司及在地產業龍頭，舉行「AI x智慧製造跨域小聚」系列活動，交流新創產業經驗及最新智慧技術應用，會後共促成5項備忘錄簽署及1案實質合作。經發局長高禩翔表示，市府將持續創造媒合機會，成為串接產業鏈的推手。

經發局攜手工研院、KPMG安侯建業、科技部中科管理局、人工智慧製造系統研究中心及台灣人工智慧學校，舉辦6場「AI x智慧製造跨域小聚」活動，台灣前5大齒輪廠六星機械、亞洲最大烘焙器具廠三能食品器具、全球知名專業級套筒扳手與工業級扳手銳泰精密、四面鉋木機市占率全球第2的勝源機械、飲料包材製造龍頭宏全國際及航太工業龍頭漢翔航空工業均到場交流，昨(22)日圓滿結束。

經發局表示，台中是智慧機械重鎮，「AI跨域小聚」著重在AI人工智慧和智慧製造，促使在地企業創新商業模式，同時引薦新創技術應用於製造產業，鼓勵企業投入智慧化轉型，齊聚新創與產業打造溝通平台。

市府藉「青創夢想家計畫」，已促成29案資源媒合與商業合作、13份合作備忘錄簽署，包含聚光能源科技、方木、豐彩藝術、檸檬果、乙木羊、海洋互聯科技、遠沃設計、沐玉創新、卡維蘭、匠紳、康福得寶等。

其中，匠紳公司透過青創夢想家計畫獲得地方型SBIR補助、青創貸款資金，更媒合了僑台商及創投，達成投資基金、品牌推廣與通路機會，並推出固特異紳士鞋登上募資平台。

經發局強調，市府目前正積極籌備青年事務專責單位及青年創業一站式服務，期盼透過產業與新創鏈結、團隊孵化及加速、創投媒合、規劃企業導師資源平台，持續創造媒合交流機會，促成企業價值鏈對接。更多資訊請洽詢青創夢想家專案辦公室（04-25675713）或網站（ https：／／www.taichung-sbir.org.tw ）。

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