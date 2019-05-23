20190521中天新聞 高雄防淹！韓國瑜視察滯洪池 坐鎮防災中心

高雄市長韓國瑜因去年暴雨，高雄驚現「5000天坑」引爆「韓流」風潮。韓成功翻轉民進黨高雄執政20年，上任即將杜絕5000天坑列首要之重。5月高雄進入防汛期，韓親自坐鎮、四處視察，至今狀況穩定，也讓市民上網樂喊「韓市長通過考驗了！」韓則親自撰文，高雄二、三十年的積弊沉痾，絕非幾個月能補救完畢，盼大家欠萬不可大意，否則「國泰民安」只是空話。

韓國瑜昨日（22）在臉書發文，直言：「前天一場大雨橫掃台灣後，有人說高雄通過了考驗，但我並不認為高雄就此通過考驗，甚至不敢說高雄從此免於淹水和出現坑洞的恐懼，畢竟過去二三十年的積弊沉痾，真的不是幾個月就可以補救完畢的。」

韓國瑜進一步指出：「在此要非常謝謝李四川副市長及相關負責人員宵旰辛勞的付出，我們市府團隊這幾個月的辛苦有了一些成效，但即使風雨暫歇，我們還是要持續努力補強這個城市，夙夜匪懈，不能有一時一刻可以掉以輕心。我們務必讓每一項市政工程都不會辜負市民的期待，給高雄市民一條條安全平整的回家道路、給高雄市民一樁樁表裡如一的疏濬建設，讓國泰民安不只是廟宇堂樓前的幾筆大字，而是人間真實的生活寫照。」

網友則紛紛回應：「以前只要大雨，從小港往市區的中山四路五路間，北上摩托車道一定淹水，無法騎乘，這次大雨我原本要繞路，沒想到居然安全通過，我不會歌頌韓總，因為他不是神，但有沒有在做事？我眼睛看到了，也許是運氣好，也許是雨還不夠大，至少我看到了改變」、「怎麼可能上任5個月就可以處理，高雄有在改變，我們有看到，攏沒離開喔！市長加油」、「庶民沒有錢，不能讓媒體轉向；庶民沒什麼錢，不能收買名嘴；庶民沒有錢，不能操控民調。但是，庶民有票……不要小看庶民的力量，台灣需要改變官僚作風，為民服務的人才出頭」

面對網友熱情相挺，韓國瑜也親回：「謝謝你們跟著又老又醜的禿子走！」此留言也一舉獲得超過3000個讚。

(中時電子報)