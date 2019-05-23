郭董質疑「聯美抗中」陳明通籲：多了解兩岸關係 16:002019/05/23 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸委會主委陳明通23日赴立法院備詢。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對鴻海董事長郭台銘質疑蔡政府「聯美抗中」路線，陸委會主委陳明通23日在立法院表示請郭台銘多了解一下兩岸關係，多學習政府政策。 (中時 ) #政府 #郭台銘 #兩岸 #關係 #兩岸關係 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨群雄 韓國瑜民調依舊領先 10:212019/05/19 政治 郭台銘大喊雲林富 中華民國才會富 15:152019/05/19 財經 「促和止戰：兩岸分治七十周年」系列活動 蔡政府兩岸政策總體檢 09:002019/05/20 兩岸 蔡壞了兩岸關係6 成民眾負感 04:092019/05/21 焦點新聞 酸鴻海跳樓多 葉毓蘭痛批小英：公務員自殺算誰的 09:482019/05/21 政治 挺郭棄韓發酵 網轟國民黨：噁心！ 14:102019/05/21 政治 郭台銘批勞基法修得不倫不類「菜不行就換鍋煮」 16:522019/05/21 政治 郭台銘：民調像天氣 昨天下雨今天好天氣 16:252019/05/21 政治 被郭台銘打槍「先不要」恬娃再露C奶第二發！ 21:302019/05/21 娛樂 郭董跑行程喝平價礦泉水 宅神連呼5個震撼 21:542019/05/21 生活 政治熱門新聞 2020民調 綠粉希望藍營總統人選是他 - 政治 再失言？這話網暴怒轟柯：請道歉！ - 政治 最新民調 國民黨內韓國瑜、郭台銘拉開差距 - 政治 親綠民調顯示 韓國瑜領先郭台銘2位數！ - 政治 黃光芹爆神秘數字3700；韓國瑜籲：講話謹慎小心要有證據 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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